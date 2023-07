Cumulo di pene, in carcere un pregiudicato

Nella giornata di domenica una pattuglia delle volanti ha rintracciato, presso una struttura ricettiva di Vicenza, il cittadino italiano 74enne B.P., sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia. B. P. – con a proprio carico numerosi precedenti per reati di varia natura e gravità, in particolare per associazione a delinquere, spaccio di sostanze stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, contro la persona e contro il patrimonio – deve scontare una pena di 2 anni, 11 mesi e 21giorni di reclusione per un residuo cumulo di pene a seguito di precedenti condanne.

Gli agenti, dopo averlo condotto negli uffici di viale Mazzini, hanno scortato l'uomo presso la Casa Circondariale di Vicenza, per l’espiazione della pena.