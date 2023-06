Crolla il soffitto nella scuola di danza: gravi i danni, palestra inagibile

Sabato, poco prima delle 16, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via del Mercato a Bassano del Grappa per il crollo del controsoffitto di una scuola di danza.

La proprietaria, quando è entrata, si è accorta del crollo probabilmente causato dal malfunzionamento delle grondaie, che hanno provocato delle infiltrazioni d’acqua, facendo crollare la struttura. Gravi i danni.

I vigili del fuoco hanno inibito l’uso della palestra fino al rispristino di tutte le condizioni di sicurezza.