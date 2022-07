Marmolada, si cercano ancora 5 alpinisti con i droni: tre radar monitorano la situazione

I droni si sono alzati in volo anche mercoledì mattina sul luogo della tragedia. Si cerca ancora sul ghiacciaio della Marmolada e appena le condizioni lo consentiranno, saranno inoltre attivate anche le ricerche via terra, assicurando la necessaria sicurezza del personale coinvolto. “Non lasceremo nulla di intentato”, ha dichiarato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. I dispersi a oggi sono ancora 5, quattro dei quali vicentini. Si tratta di Davide Miotti, guida alpina, e la moglie Erica Campagnaro, titolari di un negozio a Tezze sul Brenta, Niccolò Zavatta, giovane studente universatario 22enne di Barbarano Mossano e infine Emanuela Piran di Bassano con il compagno Gianmarco Gallina di Montebelluna. I soccorritori parlano già di "nessuna speranza".

Nel frattempo al rifugio Marmolada sono stati installati tre radar: monitoreranno la situazione del ghiacciaio e garantiranno maggiore sicurezza agli operatori impegnati nelle operazioni di recupero dei dispersi. Per ora i dispositivi, installati dal dipartimento protezione civile della Provincia con la supervisione del geologo Nicola Casagli, non hanno registrato movimenti del ghiacciaio. Si tratta di un radar doppler e due radar interferometri che danno la possibilità di misurare a distanza, in condizioni di assoluta sicurezza e con un’alta precisione, tutti i movimenti della parte alta del ghiacciaio e delle rocce circostanti.

L'accesso alla montagna rimane inaccessibile secondo quanto previsto dalle ordinanze dei tre Comuni di Canazei, San Giovanni di Fassa (Trento) e Rocca Pietore (Belluno). È dunque interdetto anche l’accesso all’area compresa tra Punta Serauta e la Forcella Marmolada, cui sia accede dalla Val Contrin. Sul posto sono stati installati cartelli di divieto di accesso e transito. È stato inoltre disposto il presidio di passo Fedaia da parte di polizia locale e corpo forestale del Trentino.