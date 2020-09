Crolla una casa disabitata, tetto e muro distrutti: i detriti finiscono nella casa dei vicini

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 17, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Battaglione Bassano a Bassano del Grappa per il crollo di una vecchia casa disabitata: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno constatato il crollo del tetto della vetusta casa e di parte del muro i cui detriti sono finiti vicino ad un’altra abitazione.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il luogo, abbattendo del tutto il tetto e le parti di muro pericolante. Sul posto i carabinieri e tecnici dell’ufficio comunale. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 18.30.