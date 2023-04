Crolla una scala in moschea alla fine del Ramadan: cinque feriti

Poco dopo le 7:30 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vecchia Ferriera a Vicenza all'interno del centro culturale islamico per il crollo di una scala interna: cinque feriti. il centro adibito a luogo di culto era pieno con la presenza di diverse centinaia di persone per i festeggiamenti del primo giorno dopo la fine del Ramadan avvenuto ieri.

Durante il deflusso una delle due scale semicircolari di metallo si è piegata a metà nel punto di giuntura, facendo precipitare a terra le persone che vi erano sopra. I vigili del fuoco accorsi con il personale di prima partenza, hanno fatto evacuare del tutto la struttura, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale del Suem accorsi con più ambulanze e l’automedica. I cinque feriti, di cui uno in codice giallo, sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale.

I tecnici dei vigili del fuoco presenti sul posto con più funzionari guidati dall’ing. Leonardo Rubello stanno eseguendo un sopralluogo per determinare le cause dell’incidente. Sul posto la polizia di stato e quella locale. Intervento ancora in corso.