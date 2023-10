Crolla il tetto di una casa, chiusa la strada

Alle 19:30, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Castellana a Romano d’Ezzelino per il crollo del tetto di una vecchia abitazione che da sulla pubblica via. Constatato il pericolo di un ulteriore crollo del muro perimetrale sulla strada, ne è stata data comunicazione ai carabinieri per l’interruzione della circolazione veicolare e al sindaco presente sul posto.

Dopo accordi intrapresi tra i proprietari della casa e gli uffici tecnici comunali è stato deciso l’abbattimento del muro. I vigili del fuoco hanno assistito gli operai intervenuti con un piccolo escavatore alla demolizione del muro pericolante. Le operazioni di assistenza dei vigili del fuoco sono terminate alle 23:30 con la fine delle operazioni di abbattimento e la riapertura della strada.