Youtuber denunciato per istigazione al suicidio: "Volevo solo fare dell'ironia"

"Volevo fare dell'ironia. Certo macabra, e forse superficiale, ma voleva essere un video divertente, niente di più". Parla il 28enne vicentino di origine srilankese indagato per istigazione al suicidio dopo che una 14enne di Ravenna ha tentato il suicidio dopo aver visto il video che "Creepy Ryan" - questo il nome dello yuotuber - aveva pubblicato su Youtube un video dal titolo "Nove modi per suicidarsi".

Come riporta l'Ansa, Creepy Ryan, arrivato in Italia con i genitori srilankesi quando aveva due anni e che lavora come portiere d'albergo, ha raccontato tramite il suo avvocato di essere rimasto scioccato quando la polizia postale italiana ha fatto irruzione nella sua casa e ha sequestrato il suo computer. Successivamente ha ammesso di i aver riconosciuto l'errore dei suoi modi e di voler chiedere scusa alla ragazza e ai suoi genitori, che le avevano salvato la vita.