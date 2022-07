Controlli dei carabinieri, 19enne arrestato per resistenza

Un arresto e oltre 15 pattuglie dell’Arma impiegate in attività di vigilanza e prevenzione furti in tutta la Valle dell’Agno.

È questo il bilancio, nelle giornate del 27, 28 e 29 giugno, dei servizi svolti sul territorio dai militari del Comando Provinciale di Vicenza e della Compagnia di Valdagno. I controlli in arco serale e notturno hanno riguardato le contrade di Valdagno, oltre che i Comuni di Trissino, Brogliano, Castelgomberto, Montecchio e Creazzo. Sono stati impiegati complessivamente 40 uomini e donne, con il supporto della Polizia Locale Valle Agno.

In particolare, il 28 giugno a Creazzo è stato arresta, per resistenza a pubblico ufficiale, C. F., 19 anni, che durante un controllo, per una lite, avrebbe opposto resistenza ai carabinieri. La mattina seguente, il giovane arrestato è stato processato per direttissima in tribunale a Vicenza. Il giudice ha convalidato e disposto l’obbligo di firma. Al 19enne, inoltre, è stato notificato l’avviso orale emesso dal questore di Vicenza, sulla base delle segnalazioni avute dai carabinieri, in quanto è stata ravvisata una pericolosità sociale.