Crea scompiglio all'ufficio postale e aggredisce i poliziotti: denunciato

Lamenta problemi di ricezione al telefono e pretende la riparazione dagli addetti dell’Ufficio Postale in quanto avente come operatore Poste mobile. È quanto accaduto mercoledì mattina alle Poste di viale Roma, a Vicenza. Sul posto è stato richiesto l'intervento degli agenti delle Volanti dopo l'uomo aveva assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli addetti che cercavano di spiegare all’utente che per quel tipo di problematica doveva rivolgersi ad un centro di telefonia specializzato.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno chiesto all’uomo di esibire un documento d’identità e questi ha mostrato un permesso di soggiorno scaduto.

Poco dopo, lo straniero, insistendo nella richiesta di riparazione del telefono e ricevendo un ulteriore rifiuto in merito, è diventato sempre più insofferente anche rispetto al controllo di Polizia e ha spintonato gli agenti per aprirsi un varco, fuggendo all’esterno. I poliziotti l'hanno quindi inseguito fino a corso Santi Felice e Fortunato, dove lo straniero ha spintonato nuovamente i poliziotti per divincolarsi. Una volta bloccato è stato portato in Questura dove gli agenti hanno potuto accertare che si trattava di un cittadino del 29enne del Gambia, in regola con il permesso di soggiorno (titolo in corso di rinnovo – richiedente asilo coniugato con cittadina italiana) ma con svariati precedenti penali e/o di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Al termine delle attività, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, risultando residente in altro Comune della provincia di Vicenza, nei suoi confronti il Questore ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza, con Divieto di ritorno per 3 anni.