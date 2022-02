Cover contraffatte, sequestrati 10mila prodotti non conformi

Nei giorni scorsi, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, hanno eseguito una specifica attività operativa nel settore del contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale finalizzata alla ricerca, prevenzione e repressione del commercio di prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale.

In particolare, le fiamme gialle della Tenenza di thiene hanno sequestrato amministrativamente, 120 cover per telefonini cellulari sprovviste di qualsiasi informazione merceologica.

I prodotti, presenti in un negozio specializzato nella vendita di cover e accessori per smartphone, gestito da una società avente sede legale a Roma e posto all’interno di un centro commerciale thienese, erano privi di ogni etichetta illustrativa delle loro caratteristiche, componenti e origine e, quindi, in violazione alle prescrizioni del "Codice del Consumo".

Specificatamente, gli accessori sequestrati erano privi di etichette riportanti, nella lingua italiana, i componenti, gli eventuali allergeni presenti, il produttore, l’importatore e l’origine.

Sono state quindi riscontrate violazioni in materia di sicurezza prodotti, ed è stata contestata, nei confronti del legale rappresentante della società, una sanzione amministrativa che prevede un massimo edittale fino a circa 26.000 euro.