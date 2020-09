Coronavirus, otto nuovi contagi a Vicenza

Sono 67 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo i dati ufficiali diffusi dalla Regione alle 8 di sabato 12 settembre rispetto alle 17 del giorno prima. Di questi, 8 sono a Vicenza, il totale dei casi con tampone positivo in regione sale così a 24667. I casi attualmente positivi a Vicenza sono 461 e il totale dei decessi è di 387. I casi acuti ricoverati sono 18, ma fortunatamente nessuno in area critica.

