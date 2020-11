Circolo carte abusvo in mezzo al parco: la soluzione anti decreto di un gruppo di pensionati

Hanno avvolto il gazebo che si trova nel parco, proprio davanti al Centro anziani, con della plastica gialla per non essere disturbati mentre giocavano a carte e per proteggersi dal freddo. Il tutto in barba alle misure anti-Covid che vietano gli assembramenti. La "trovata" di un gruppo di pensionati di Creazzo non è costata loro nessuna sanzione, in quanto non sono stati sorpresi in flagrante ma lo stesso sindaco del paese, una volta scoperto lo stratagemma, li ha redarguiti e costretti a smontare l'impalcatura che avvolgeva il gazebo.

L'episodio è successo nei giorni scorsi nel parco Doria e la voglia impellente di giocare a carte da parte degli anziani è stata soddisfatta per poco tempo. L'entrata nel gazebo camuffato da parte dei pensionati - circa una decina - non è infatti passata inosservata ai cittadini che hanno segnalato la cosa sui sociale e agli uffici della polizia locale "Unione Terre del Retrone". Alla fine gli attempati giocatori se la sono cavata con una sgridata oltre - a quanto sembra e si spera - ad avere evitato il contagio, non così improbabile anche in situazioni di assembramento tipo queste.