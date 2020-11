Coronavirus, altri nuovi casi nelle residenze Ipab

Mercoledì, a seguito dell’ulteriore screening effettuato nei due reparti delle residenze Ipab di Vicenza dove lo scorso fine settimana erano stati riscontrati i primi due ospiti positivi al Covid, oltre ai tre rilevati nel reparto 6 dedicato all’isolamento, sono stati registrati sette nuovi casi.

Tutti gli ospiti positivi sono stati immediatamente trasferiti nel reparto 6 della Residenza “Trento”. Si tratta della sezione normalmente dedicata alla quarantena dei nuovi ingressi. I familiari sono già stati avvisati e informati che i pazienti, ad oggi quasi tutti asintomatici, sono sotto stretta osservazione.

Oltre al protocollo di isolamento, immediatamente scattato dopo il primo caso, la direzione sanitaria, sotto la guida del dottor Pierpaolo Peruzzi, ha dato il via ad uno screening intensivo in tutti i reparti delle Residenze Ipab di Vicenza, con il fine di identificare nel più breve tempo, come da protocollo delle linee guida stabilite in accordo con la task force dell’Ulss 8 Berica, eventuali altri casi di positività per contenere il propagarsi del virus.

Come comunicato in precedenza, dalla direzione, sono sospesi in via precauzionale tutti i nuovi ingressi.