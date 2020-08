Rientrano dalle ferie in Crozia: cinque ragazzi positivi al Coronavirus

Focolaio di Covid-19 "di importazione" nel Bassanese. L'Ulss 7 Pedemontana, nei giorni scorsi, ha registrato 5 casi di positività al virus. I contagiati sono cinque ragazzi che si sono recati in ferie in Croazia. Al ritorno - avvenuto il 2 agosto - uno di loro, un 19enne che aveva manifestato i primi sintomi già durante la vacanza, è stato sottoposto a tampone ed è risultato positivo. A seguire, in momenti differenti, anche gli altri 4 si sono sottoposti al test scoprendo di aver contratto il Coronavirus.

Una volta avuti i risultati dei tamponi il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 7 ha immediatamente fatto scattare la procedura prevista mettendo in quarentena le famiglie dei giovani.Nel frattempo la struttura sanitaria Bassanese sta cercando di individuare altri eventuali stretti dei cinque contagiati, sui quali verrà eseguito il tampone. L'obbiettivo è di dare la dimensione del focolaio per cercare di arginarlo prima che si diffonda.