Ubriachi nel retro di un  bar chiuso, insultano i poliziotti: 3 denunciati 

Una volante della polizia, durante un controllo, ha notato dei ragazzi uscire dalla porta posteriore di un pub. Sono subito scattati i controlli e in seguito le multe e le denunce

Nella serata di domenica, intorno alle 23, durante il pattugliamento delle aree perimetrali del capoluogo berico, la Volante ha notato due soggetti che, a piedi, uscivano dal retro di una birreria in Strada Marosticana. Un terzo soggetto, alla vista degli operatori, ha invece tentato di sottrarsi al controllo, ma inutilmente.

I tre, tutti maggiorenni, si sono mostrati da subito riottosi al controllo, soprattutto in ragione dell'evidente stato di alterazione alcolica. Nel retro del locale, sebbene chiuso, c'erano bottiglie e mozziconi di sigarette, a conferma del fatto che i giovani lo avevano utilizzato per trascorrere la serata in compagnia.

Nonostante i tentativi di procedere alla loro identificazione, gli agenti, avvalendosi anche del personale dell'Arma dei carabinieri e della polizia locale, hanno accompagnato i tre in questura i quali, durante le operazioni di verbalizzazione degli atti, hanno più volte inveito contro le forze dell'ordine con minacce, offese ed insulti

Durante il controllo, nelle tasche di uno dei tre giovani (A.A., classe 2000), sono stati rinvenuti 1,5 grammi di hashish, poi subito sequestrato. Il giovane, quindi, è stato segnalato anche come consumatore. Tutti, (A.A., P.A., classe 2002 e L.R. classe 99) al termine del controllo, sono stati denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, segnalati amministrativamente per il reato di ubriachezza molesta ed, infine, segnalati perché hanno violato le restrizioni sul "coprifuoco".