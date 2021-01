In giro nonostante l'obbligo di isolamento, multate tre persone

Tre cittadini, rispettivamente di nazionalità italiana, algerina e macedone, tutti residenti regolarmente a Vicenza, sono stati sanzionati perché inottemperanti all'obbligo di isolamento fiduciario disposto a loro carico dalla autorità sanitaria.

I tre soggetti, sottoposti ieri mattina alle verifiche da parte degli equipaggi delle volanti, non si trovavano all'interno delle loro abitazioni pur essendo obbligati in ragione del fatto che erano rientrati, da un giorno, rispettivamente dagli Emirati Arabi, dall'Algeria e dalla Macedonia. I controlli, che vengono effettuati quotidianamente da personale della questura, hanno così determinato la sanzione amministrativa come previsto dal vigente Dpcm

Un altro soggetto, infine, controllato a personale del reparto prevenzione crimine di Padova, è stato multato nel pomeriggio di ieri in Viale Verona perché non utilizzava la maschera