Coronavirus, altri 16 casi in Veneto: tre nel Vicentino, nessun decesso nelle ultime 24 ore

Sono 16 i nuovi casi di contagio da Covid-19 accertati in Veneto, tre di questi nel Vicentino. È questo il primo dato che emerge dalla lettura del bollettino diffuso da Azienda Zero, aggiornato alle 8 di venerdì 23 luglio.

La conta dei casi dall'inizio della pandemia sale a 19.759, 685 gli attualmente positivi (52 a Vicenza e provincia).

Scendono a 30 i ricoverati in area non critica (-1), invariato il numero dei pazienti in Terapia intensiva (2). Nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda invece gli isolamenti, sono ad oggi 2.563 le persone coinvolte in tutto il Veneto, 31 con sintomatologia. Il dettaglio su Vicenza è di 208 isolati di cui 2 con sintomi.