Coronavirus, in Veneto altri 19 casi ma zero nel Vicentino: solo un positivo in terapia intensiva

Sono 19 i nuovi casi di contagio da Covid-19 accertati in Veneto per un totale di 19.790 dall'inizio della pandemia di cui 705 attualmente positivi. Nessuno nel Vicentino. A rivelarlo è l'ultimo bollettino diffuso da Azienda Zero, aggiornato alle 8 di sabato 25 luglio.

I ricoverati in area non critica, positivi al Covid-19, sono 30 mentre scende (rispetto a venerdì) il numero dei pazienti in Terapia intensiva; in questo momento infatti c'è solo un contagiato ricoverato.

Infine, per quanto riguarda i decessi, non si segnalano morti da coronavirus nelle ultime 24 ore. Il dato rimane infatti fermo a 1.444 vittime da Covid-19 in ospedale sui 2.064 totali.