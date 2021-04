Coronavirus, trend in discesa: il report delle ultime ore

Nelle ultime ore sono stati rintracciati in Veneto 595 casi di contagio da Covid-19 (85 nel Vicentino). Scende il numero degli attualmente positivi ora a quota 26.643.

Per quanto riguarda invece la pressione negli ospedali, si contano ad oggi 1244 positivi in area non critic a (-53) e 234 in Terapia intensiva (-5). Nove sono infine i decessi delle ultime ore per un totale di 11.088 vittime da inizio pandemia.

BOLLETTINO VENETO 17 APRILE 0RE 8