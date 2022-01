Pestano l'ex suocero di lei, denunciata una giovane coppia

In data 12 gennaio 2022 il commissariato di polizia di Bassano del Grappa ha denunciato una giovane coppia, residente nel comprensorio bassanese, responsabile dell’aggressione ai danni dell’ex suocero della ragazza. Il fatto è avvenuto lo scorso 27 novembre.

Nei fatti, alle ore 18.30 di quel giorno, presso l’abitazione bassanese dell'anziano, un cittadino italiano di origine magrebina, si è presentata la giovane coppia che ha suonato con insistenza il campanello d’ingresso chiedendo di parlare con un altro componente del nucleo familiare, a loro dire presente. La vittima ha informato i due che nessun altro era presente in casa, nonostante le insistenze della coppia. A quel punto, stando alla versione della persona offesa, l'uomo è uscito dall’appartamento fino alla porta d’ingresso.

Qui, dopo un’accesa discussione, l'anziano è stato aggredito dall’uomo con una testata al volto mentre la donna lo teneva fermo. L'uomo è finito in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di giorni 6 per traumi contusivi. I motivi dell’avvenuta aggressione sono oggetto di ulteriori approfondimenti da parte degli uomini del commissariato che nel frattempo hanno denunciato la coppia in stato di libertà per il reato di lesioni personali in concorso.