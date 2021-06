Coppia si perde sul Verena, il loro cane viene morso da una vipera

Alle 19 di domenica, non appena sono riusciti a trovare campo, marito e moglie sessantenni di Mirano (VE), hanno contattato il 118 perché avevano perso l'orientamento e non sapevano più come procedere al rientro dal Verena.

Partiti in mattinata da Malga Campovecio in direzione del Monte Verena, dopo essere arrivati al Forte i coniugi volevano ritornare facendo un altro giro, ma si sono smarriti lungo una mulattiera, a causa degli schianti di Vaia e per le scarse segnalazioni, e non sapevano più come procedere.

Inoltre Olly, il loro cane, era stato morso sul muso da un serpente o da una vipera.

Risaliti alle coordinate del luogo e avendo intuito dalla spiegazione dove potevano trovarsi, due squadre del Soccorso alpino di Asiago sono partite con altrettante macchine e dopo un po' li hanno individuati, a metà strada tra Crose Crivelo e il laghetto di Roana. i soccorritori li hanno caricati a bordo e accompagnati dalla figlia, veterinaria, che li attendeva alla macchina.