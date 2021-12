Giovane coppia perde il sentiero: recuperati dal Soccorso alpino

Lunedì, intorno alle 17.20 il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato, a seguito della richiesta di una coppia di escursionisti in difficoltà dopo aver sbagliato sentiero. I due, 36 anni di Cassola lui, 28 anni di Dueville lei, erano partiti da Tonezza con l'intenzione di fare una camminata, ma a un bivio avevano sbagliato direzione iniziando a risalire il sentiero che porta verso Monte Campomolon, finché non avevano perso l'orientamento e, temendo l'avvicinarsi del buio, avevano chiesto aiuto.

Tramite la posizione Whatsapp, non proprio precisa, i soccorritori avevano rilevato che dovevano trovarsi nella zona del Rifugio Melegnon. Una squadra è quindi salita con la jeep lungo la strada, per partire dall'alto, mentre due squadre hanno percorso con i mezzi una pista forestale per incamminarsi a piedi dal basso.

Quando sono stati geolocalizzati con le giuste coordinate, grazie all'applicazione per smartphone in dotazione al Soccorso alpino, e con i primi contatti a voce, una squadra che saliva dal basso li ha individuati e raggiunti. Gli escursionisti sono stati quindi riaccompagnati alla jeep e poi a Tonezza. Le squadre sono rientrate alle 20 circa.