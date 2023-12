Coppia di escursionisti perde il sentiero: recuperata dal Soccorso alpino

Una coppia di escursionisti, verso le 17.40 di venerdì, ha contattato il 118, poiché non sapeva più dove si trovava ed era ormai buio. I due, lei 31 anni di San Pietro di Morubio (Verona), lui 25 anni di Novi di Modena (Modena), lasciata l'auto a Malga Campovecchio, si erano incamminati con il cane per un giro, ma, una volta raggiunta Malga Mandrielle, non erano più in grado di orientarsi, il cellulare prendeva poco ed erano abbastanza preoccupati.

Indirizzati dalla Centrale operativa sul sentiero di rientro, dopo essere stati individuati dalle coordinate, una squadra del Soccorso alpino di Asiago li ha raggiunti al Rifugio Campolongo, dove la coppia era riuscita ad arrivare facendosi luce con il telefonino, e li ha riaccompagnati alla macchina.