Controllo dei carabinieri su un'auto, il passeggero fugge: 24enne arrestato per spaccio

Arrestato un 24enne per spaccio nella serata di mercoledì in via Rumor a Vicenza. I carabinieri, nel corso di un controlo di due persone che confabulavano in modo sospetto a bordo di un'auto ferma in modo anomalo sul margine della strada, si sono avvicinati alla vettura. In quel momento la persona a fianco del conducente ha tentato una fuga ma è stata subito bloccata dai militari.

L'uomo fermato, Slimeni Nizar, tunisino di 24 anni irregolare sul territorio nazionale, è stato perquisito dai militari che hanno trovato più di 110 grammi di hashish nascosti sotto al giubbotto.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio e portato nella camera di sicurezza del comando dei carabinieri. Il successivo processo per direttissima ha convalidato l'arresto e sottoposto il tunisino all'obbligo di presentazione per tre volte la settimana presso la stazione dei militari di Vicenza.