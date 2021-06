Controllo dei carabinieri al bar, un cliente si agita: aveva addosso 10 grammi di coca

Durante un controllo ai clienti di un bar di Arzignano, avvenuto nella tarda serata di venerdì, i carabinieri hanno identificato V.G., 43enne residente a Montorso Vicentino.

L’uomo palesava uno stato d’agitazione tale da far nascere nei militari l’idea che avesse qualcosa da nascondere. La successiva perquisizione personale e veicolare infatti ha consentito agli uomini dell'Arma il ritrovamento di 10 grammi circa di cocaina suddivisa in 7 distinte dosi, e denaro contante provento dell’illecita attività di smercio equivalente a 1.300 euro.

Per questi motivi il 43enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria tradotto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.