Lavoratori "in nero" e cantieri non a norma: blitz dei carabinieri

Quattro lavoratori in "nero" rilevati in altrettanti cantieri della provincia. È questo l'esito dei controlli effettuati dai carabinieri negli ultmi giorni. I controlli si sono concentrati, nel territorio del comune di Lonigo, Caltrano e Valbrenta. E? stata disposta la sospensione per 5 societa? edili per gravi inadempienze alla sicurezza ed anche per “lavoro nero”. Sono state deferite in stato di liberta? all’autorita? giudiziaria 9 tra imprenditori edili, delegati e professionisti, nonche? sei lavoratori per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuali di terza categoria (salvavita), ed irrogate sanzioni per oltre 170.000 euro.

In particolare, nel comune di Lonigo e? stato effettuato un controllo in un cantiere, all’interno del quale stavano operando sei aziende impiegate in diverse fasi di costruzione. Per due societa?, sono state riscontrate gravi violazioni alla sicurezza, poiche? le rispettive maestranze lavoravano sull’impalcatura che non rispettava le condizioni di sicurezza contro le cadute nel vuoto, ne? tantomeno l’uso dei dispositivi di sicurezza di terza categoria salvavita. Per tali motivi e? scattata la sospensione dell’attivita? imprenditoriale. Anche una terza societa?, che si occupa di carpenteria leggera, operante nel medesimo cantiere, è stata sospesa poiche? priva della documentazione necessaria e si constatava la mancanza del Piano Operativo di Sicurezza.

Per il cantiere di Caltrano, dove era in atto una ristrutturazione totale di una abitazione privata disposta su tre livelli fuori terra, il controllo ha portato alla sospensione della societa? edile, unica impiegata nei lavori, e per gravi motivi di sicurezza sul lavoro, e per l’impiego di manodopera senza la preventiva comunicazione di assunzione (in nero). Allo stesso imprenditore si contestava la mancanza del Piano operativo di Sicurezza, la mancata attuazione dei corsi di formazione generale e specifica e la mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Dal controllo è emerso che quest’ultima impresa edile stava eseguendo i lavori di ristrutturazione priva di autorizzazioni comunali per l’inizio dei lavori, pertanto sono state avviate le pratiche, da parte dell’ufficio tecnico comunale, dell’ordinanza di sospensione dei lavori cantieristici.

Infine, nel comune di Valbrenta, sono stati individuati 4 lavoratori stranieri di cui 3 irregolari, all’opera all’interno di due cantieri attigui ove operava la medesima ditta nell’ambito dei lavori di riqualificazione energetica super bonus 110%. Venivano pertanto emessi 2 provvedimenti di sospensione dell’attivita? imprenditoriale a carico del titolare dell’impresa che stava effettuando i lavori per la mancanza di protezioni verso il vuoto, la mancata formazione e sorveglianza sanitaria e per lavoro “nero”. Venivano, inoltre, riscontrate a carico dell’impresa appaltante irregolarita? nei ponteggi e la mancata verifica trimestrale di funi e gru.

Gli accertamenti hanno consentito, inoltre, di elevare sanzioni per contributi e premi assicurativi risultati non versati.