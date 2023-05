Controllo a tappeto dei carabinieri, due arrestati e due denunciati

Nei giorni scorsi i carabinieri di Schio hanno arrestato due persone a seguito di provvedimenti definitivi emessi dall’autorità giudiziaria, e altre due sono state denunciate in stato di libertà.

A Schio i militari hanno arrestato A.B. 24enne residente in paese in esecuzione di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una condanna definitiva alla pena 1 anno e 15 giorni di reclusione, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito il giovane è stato associato al carcere di Vicenza. Sempre a Schio i carabinieri della locale stazione hanno sottoposto alla misura dellea detenzione domiciliare M.S. - 59enne residente a Schio - poiché condannato in via definitiva ad un anno di reclusione per danneggiamento seguito da incendio commesso nell’anno 2012.

A Malo invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi un 40enne del luogo, che è stato trovato in possesso di un coltello con lama lunga 7 centimetri, di cui non veniva fornito alcun giustificato motivo circa il possesso. Il coltello è stato pertanto sequestrato, mentre per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi. Sempre a Malo, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 26enne di Isola Vicentina, poiché, rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo nelle scorse settimane, all’esito degli accertamenti ematici risultava un tasso alcolemico pari a 2,36 g/l, ben oltre il limite consentito.