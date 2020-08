Sicurezza, controllo straordinario in città: segnalato alla Prefettura un 20enne

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vicenza con i colleghi della stazione di Vicenza e ad un’unità cinofila del Nucleo carabinieri di Torreglia, per un totale di dieci militari su cinque autovetture, nel pomeriggio di martedì hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato Campo Marzo e le vie limitrofe, la zona di Parco Città e viale San Lazzaro.

Nel corso del servizio è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza in quanto assuntore un 20enne, residente a Vicenza, trovato in possesso di grammi 3,73 di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Sono stati inoltre identificati 15 extracomunitari, in regola con le norme di soggiorno nel territorio nazionale e controllati tre locali pubblici in viale San Lazzaro e in via Tartini.