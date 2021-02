Controlli su droga e alcol: due automobilisti nei guai

I controlli della polizia locale Alto Vicentino, nel pomeriggio di lunedì, hanno portato a una segnalazione e a un ritiro patente per guida in stato d'ebrezza.

Verso le 17 una pattuglia, in Via Astichelli a Montecchio Precalcino ha controllato una Citroen con a bordo un uomo residente a Zugliano. Visto il suo stato di agitazione, gli agenti procedevano alla perquisizione del veicolo dove è stato rinvenuto, in una spazzola leva pelucchi, 1 involucro di cellophane contenente 3 grammi di cocaina. Quindi gli operatori hanno proceduto con una perquisizione presso l'abitazione del soggetto dove sono stati trovati 1,53 grammi di marijuana, 0,89 di hashish e 1,02 di eroina, oltre ad un grinder e ad un bilancino. L'uomo è stato segnalato alla prefettura come consumatore.

Invece alle 17:30 un'altra pattuglia, presso il parcheggio del Bosco a Thiene, dopo aver notato un'auto che partiva sgommando, ha intimato al secondo veicolo l'alt e constatato che il conducente O.B di 30 anni residente in provincia di Torino evidenziava sintomi di ebbrezza alcolica. Dall'esame dell'alcoltest il conducente risultava avere un tasso alcolemico di 1,92 g/l. Al conducente veniva ritirata la patente ai fini della sospensione e sequestrato il veicolo.