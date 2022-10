Controlli delle forze dell'ordine, quattordici provvedimenti

Nel corso del fine settimana conclusosi ieri, domenica 23 ottobre, sono stati disposti, con ordinanza dal questore Paolo Sartori, una serie di servizi mirati alla prevenzione ed alla repressione dei reati nelle aree di Vicenza più sensibili sotto il profilo della criminalità diffusa e dei fenomeni di degrado urbano.

Nell’ambito di quanto concordato in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alle attività operative hanno concorso pattuglie della polizia di stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale di Vicenza, con un impiego di circa 30 uomini e donne delle forze dell’ordine.

Le operazioni di controllo straordinario del territorio si sono concentrate in alcune specifiche aree del capoluogo, in questo contesto, sono stati effettuati anche con quattro osti di controllo lungo le arterie di comunicazione in ingresso ed in uscita dal comune di Vicenza. I controlli hanno interessato alcune aree del centro storico di Vicenza per poi estendersi alla prima periferia, con particolare attenzione alla zona dello stadio, viale della Pace, viale Milano, viale San Lazzaro, corso Padova, Mercato Nuovo, strada Marosticana, viale SS. Felice e Fortunato.

Complessivamente, nel corso delle operazioni di polizia sono state identificate 170 persone, di cui 55 stranieri e 32 con precedenti. Sono inoltre stati controllati 30 veicoli e 6 esercizi pubblici. Al termine delle attività operative, il questore ha quindi adottato i seguenti provvedimenti: