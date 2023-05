Controlli nel Bassanese, segnalati tre giovani: due patenti ritirate

Nella giornata di martedì, i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio.

Il bilancio dei controlli straordinari ha portato al segnalamento alla Prefettura di Vicenza di tre giovani: il primo trovato in possesso di uno “spinello” contenente mistura di tabacco e marijuana; il secondo trovato in possesso di 14,3 grammi di "marijuana" e la sua patente di guida e? stata ritirata perche? alla guida del veicolo; il terzo trovato in possesso di 0,17 grammi marijuana e anche in questo caso la sua patente e? stata ritirata.

Durante l’attivita? di servizio sono state controllate 73 persone, fermati 45 veicoli, effettuate 3 perquisizioni personali e controllati 7 esercizi pubblici.