Controlli straordinari dei carabinieri: due persone denunciate in stato di libertà

Nei giorni scorsi, nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando compagnia carabinieri di Schio, finalizzati a prevenire e reprimere la consumazione di reati, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due persone e una terza segnalata quale assuntore di stupefacenti. A Schio i militari sono intervenuti presso un esercizio commerciale del centro storico dove una ragazza aveva asportato capi di abbigliamento. Nel corso dell’intervento, la refurtiva veniva restituita al titolare dell’esercizio mentre per la 19enne scledense è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

A Santorso, i militari hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 51enne bresciano, poiché colto alla guida di un’autovettura con tasso alcolemico superiore al limite consentito nelle due prove eseguite (1,61 E 1,59 G/L). La patente di guida è stata ritirata per i successivi provvedimenti di sospensione da parte della Prefettura di Vicenza. A Schio, in centro storico, i carabinieri hanno controllato un giovane scledense che veniva trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La sostanza è stata sequestrata, mentre per il giovane è scattata la segnalazione amministrativa quale assuntore di stupefacenti.