Controlli straordinari dei carabinieri, due persone denunciate

I carabinieri di Schio, nella giornata di venerdì 24 febbraio, hanno percorso le principali vie di comunicazione della città, concentrando i loro sforzi anche sul centro storico e la zona della Stazione ferroviaria. Durante il servizio straordinario, i militari hanno identificato e controllato 95 persone e 43 veicoli. Due persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per le violazioni riscontrate.

In particolare, a Santorso, i militari della stazione di Piovene Rocchette hanno trovato un 40enne di Schio in possesso di una modica quantità di hashish. Successivamente, la perquisizione domiciliare presso la sua abitazione ha consentito il rinvenimento di circa 75 grammi della medesima sostanza suddivisa in vari involucri. Il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel territorio comunale di Piovene, invece, i militari della stazione di Valdastico hanno sottoposto a controllo un 47enne di Malo, che alla prova dell'etilometro è risultato avere un tasso alcolemico di 2,40 g/l, ben oltre il limite consentito. La patente di guida gli è stata ritirata e il mezzo sottoposto a sequestro amministrativo. Anche questo soggetto è stato denunciato in stato di libertà, questa volta per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche.