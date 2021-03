Giro di vite per la sicurezza: controlli straordinari di Polizia locale e carabinieri

Identificati 20 soggetti. Quattro di questi, tutti giovani centrafricani privi di titolo di soggiorno, sono stati sottoposti a fermo per l’identificazione e fotosegnalati

Polizia locale dei Castelli e carabinieri della Tenenza hanno svolto un’operazione straordinaria congiunta, che ha visto impegnati complessivamente una decina di uomini nell’area delimitata dalle vie Madonnetta, Nogara e viale Trieste.

Durante il controllo, più di 20 soggetti sono stati identificati e sottoposti a verifiche. Quattro di questi, tutti giovani centrafricani privi di titolo di soggiorno, sono stati sottoposti a fermo per l’identificazione e fotosegnalati dalla compagnia carabinieri di Valdagno. Per due di loro è stato avviato il procedimento per l’espulsione amministrativa dal territorio nazionale.

Un altro soggetto, un nigeriano di 23 anni domiciliato ad Alte Ceccato, ma di fatto senza fissa dimora e con diversi precedenti giudiziari e di polizia, è stato accompagnato, dopo le verifiche del caso in collaborazione con la squadra di Polizia giudiziaria dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, presso il centro rimpatri di Gradisca d’Isonzo, per il successivo rimpatrio coattivo.

A seguito del controllo, è stato inoltre deferito all’autorità giudiziaria un 27enne ivoriano, per essersi rifiutato di fornire documenti e generalità.

Sempre nell’ambito del controllo straordinario, sono stati infine elevati alcuni verbali per la violazione della disciplina di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 e per ubriachezza manifesta.

“Questi controlli – afferma il sindaco Gianfranco Trapula - dimostrano l’attenzione che le forze dell’ordine hanno su quell’area, ma anche nei confronti di altre zone della nostra città. Importante è la sinergia tra la nostra Polizia locale e le altre forze dell’ordine, che consente di produrre buoni risultati in termini di sicurezza e tutela della legalità”.