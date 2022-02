Weekend di controlli: monitorate le aree scolastiche e le zone della movida

Fine settimana di controlli straordinari messi in atto sabato e domenica nel capoluogo con Ordinanza del questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Sabato mattina è stato effettuato un mirato monitoraggio delle aree a ridosso di alcune scuole del Comune di Vicenza, anche con il supporto dell’Unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza. Il controllo non ha evidenziato particolari anomalie.

I servizi sono poi proseguiti con mirati posti di controllo nelle principali arterie stradali di ingresso alla città, in particolare sulla Riviera Berica e nella zona di Ponte Alto, per poi perlustrare le zone di Viale Milano, viale Firenze, via Torino, ove sono stati controllati tutti gli esercizi pubblici presenti ed i relativi avventori, senza comunque evidenziare particolari anomalie.

Successivamente, nel corso delle serate di sabato e domenica sono stati intensificati i controlli nelle zone della “movida” cittadina e dei locali del Centro storico e della periferia dove solitamente, soprattutto nel fine settimana, si registra una notevole presenza di persone.

Complessivamente sono stati controllati 21 esercizi pubblici, 83 autoveicoli e 196 persone, di cui 59 stranieri e 42 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle operazioni di Polizia condotte sul territorio il questore ha disposto: 2 Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Vicenza, nei confronti di una cittadina italiana, residente in provincia di Verona, gravata da numerosissimi precedenti penali e di Polizia e di un altro cittadino italiano, residente nel Veronese, con precedenti penali e di Polizia per reati contro la persona, rintracciato nella zona di Campo Marzo. E ancora, sono stati emessi 3 Avvisi orali, 1 Ordine di allontanamento dall'Italia di un cittadino albanese del 1996 sprovvisto del Permesso di Soggiorno ed irregolare sul Territorio Nazionale, con precedenti penali. Sono stati inoltre revocati due permessi di soggiorno nei confronti di un cittadino nigeriano e di un cittadino gambiano.

“I controlli straordinari del territorio, attuati congiuntamente dalle forze di Polizia, costituiscono uno strumento efficace e flessibile per orientare al meglio l’attività di prevenzione e repressione sul territorio, con l’intento di dare risposte in tempi brevi alle giuste esigenze di sicurezza della cittadinanza. Bisogna assolutamente evitare che contesti urbani con un elevato livello di convivenza civile quale quello di Vicenza diventino stabili punti d’interesse per criminali e pregiudicati. L’innalzamento dell’attenzione delle Forze dell’Ordine vuole proprio prevenire il radicamento di tali situazioni – ha evidenziato il questore Sartori – La collaborazione dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni di categoria e delle alte Istituzioni operanti nei vari settori a servizio della collettività, è essenziale per meglio orientare le attività di controllo sul territorio, garantendo un innalzamento della sicurezza effettiva e di quella percepita”.