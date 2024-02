Prostituzione, controlli in città: segnalate e multate sette donne

Giovedì sera, gli agenti a Questura di Vicenza hanno attuato un mirato controllo sul fenomeno della prostituzione su strada, in collaborazione con la Polizia locale e gli equipaggi del Reparto prevenzione Crimine “Veneto” di Padova. Controllate le aree cittadine segnalate, anche da esposti dei residenti, come particolarmente interessate dalla presenza di prostitute.

Nel corso dell’attività sono state identificate 7 giovani donne (6 di origine romena ed 1 italiana). Per tutte è scattata, da parte della Polizia Locale di Vicenza, una multa di 500 euro per la violazione del Regolamento comunale per la tutela del decoro urbano.

La presenza delle forze dell’ordine ha comportato un conseguente allontanamento dei possibili clienti dalle zone controllate ed in particolare da viale San Lazzaro.

Il servizio, disposto con Ordinanza del Questore di Vicenza, è poi proseguito con un mirato pattugliamento delle altre zone considerate “a rischio”, ed in particolare, Campo Marzo, piazzale Bologna, via Milano, via Firenze, via Genova. Monitorati alcuni esercizi commerciali: una sala biliardi di strada Marosticana, un kebab di viale Roma ed una sala scommesse di via Lanza.

All’interno di quest’ultima sono stati rintracciate 16 persone, tutte sottoposte a controllo, di cui 4 sono risultante avere precedenti penali e/o di polizia. In particolare, uno di questi, un cittadino nigeriano del 1986 è stato accompagnato in Questura per la notifica di atti giudiziari emessi dalla Procura della Repubblica di Treviso.

Nello stesso frangente è stato inoltre identificato I. K., 30enne nigeriano, che dalla consultazione degli archivi di polizia risultava avere a suo carico un provvedimento di arresto da eseguire nell’immediatezza per reati in materia di stupefacenti. L’uomo è stato pertanto accompagnato in Questura per il foto-segnalamento, le notifiche di rito, e quindi tratto di arresto con accompagnamento in Carcere a Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono state complessivamente identificate 75 persone, di cui 24 stranieri e 23 con precedenti penali e/o di polizia.