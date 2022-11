Controlli del weekend, un avviso orale

Anche nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 novembre sono state disposte, con rdinanza del questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori, le operazioni straordinarie di Polizia interforze che hanno riguardato il territorio del comune di Vicenza, e che si sono protratte sino a notte inoltrata. Le operazioni hanno interessato, in particolare, alcune aree urbane che gli stessi cittadini hanno segnalato essere state teatro di specifici episodi criminali di tipo predatorio e di fenomeni di degrado urbano, sia nel centro storico che in determinati quartieri periferici della città.

Nell’ambito del piano di controllo integrato del territorio, alle attività operative hanno concorso pattuglie della polizia di stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale di Vicenza, con un impiego di più di 50 uomini e donne delle forze dell’ordine.

Tutte le attività sono state integrate anche con la predisposizione di sei posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal territorio comunale. Il dispositivo ha inoltre effettuato verifiche, estese agli avventori, presso vari esercizi pubblici. In particolare sono state controllate le zone di San Pio X, viale Santi Felice e Fortunato, via Milano, via Genova, via Firenze, la zona dell’ospedale e il centro storico.

Complessivamente, nel corso delle operazioni di Polizia sono state identificate 253 persone, di cui 112 stranieri e 37 con precedenti. Sono inoltre stati controllati 105 veicoli e cinque esercizi pubblici.

Al termine delle attività operative, il questore ha quindi adottato un avviso orale nei confronti di un cittadino italiano che denota una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti per reati di varia natura tra cui reati contro la persona e contro il patrimonio, oltraggio a pubblico ufficiale, ubriachezza molesta. Lo stesso annovera anche condanne per false dichiarazioni e resistenza a pubblico ufficiale.