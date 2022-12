Individuato ladro d’auto ed espulsi due pluripregiudicati

Due pluripregiudicati trasferiti al centro rimpatri, un ladro d’auto individuato e altri 14 provvedimenti. È il risultato delle operazioni straordinarie di controllo da parte delle forze dell’ordine effettuate nello scorso weekend, quello del 3 e 4 novembre. Questa ulteriore fase delle operazioni è stata disposta con ordinanza dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori al fine di contrastare in maniera efficace i reati che destano maggiore allarme sociale, ed orientate, nel contempo, ad incrementare la presenza e la visibilità delle forze di polizia sul territorio, per rafforzare la percezione di sicurezza per i cittadini.

Nel corso delle operazioni di polizia, effettuate con l’impiego di 35 uomini appartenenti alla questura, all’Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia locale di Vicenza, e con il supporto del reparto prevenzione del crimine della polizia di stato, i controlli specifici si sono concentrati in quei quartieri di Vicenza più volte segnalati quali teatro di situazioni problematiche, ove nel recente passato si sono verificati episodi delittuosi che hanno destato particolare allarme sociale.

In questo contesto, le attività di polizia hanno consentito il riconoscimento di un pregiudicato di origini marocchine quale autore di un furto su auto commesso alcuni giorni orsono ai danni di un’auto parcheggiata in via Monte Zovetto.

Per quanto riguarda le aree centrali, le operazioni di Polizia hanno riguardato in particolar modo contrà Pescherie Vecchie, piazza Garibaldi, corso Fogazzaro, piazza XX Settembre, corso SS Felice e Fortunato e via IV Novembre. Per quanto attiene, invece, alle zone esterne alle mura cittadine, i controlli sono stati estesi anche a più ampio raggio, partendo da campo Marzo ed interessando, poi, la zona del Quadrilatero, via Alfieri, viale San Lazzaro, via Vecchia Ferriera, via Sarpi, Via dell’Oreficeria, viale Margherita e Riviera Berica, dove, sempre negli ultimi periodi, si sono registrate segnalazioni di persone sospette ovvero dedite alla commissione di reati.

Complessivamente sono state controllate 202 persone, di cui 82 straniere e 42 con precedenti, 42 autoveicoli, 5 esercizi pubblici e 2 sale scommesse. Sono stati inoltre effettuati 4 posti di Controllo lungo le principali arterie di ingresso in città. Al termine delle attività, oltre che 4 fogli di via, 5 avvisi orali e 5 ordini di allontanamento dal territorio nazionale, il questore Sartori ha adottato 2 decreti di trattenimento presso i centri di permanenza per il rimpatrio, nei confronti di due cittadini extracomunitari. Nello specifico: