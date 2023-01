Ruba un portafoglio in Fiera, Foglio di via ad una cittadina greca

Con un'ordinanza del questore Paolo Sartori sono state effettuate nel fine settimana mirate operazioni di controllo straordinario del territorio.

Nella giornata di sabato l'Ufficio Immigrazione della Questura ha scortato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari un pericoloso pregiudicato di nazionalità nigeriana, da poco scarcerato dalla casa circondariale di Vicenza. L’uomo nei prossimi giorni rimpatriato per via aerea in Nigeria.

Sempre nel pomeriggio di sabato, una cittadina greca con a proprio carico alcuni precedenti è stata sorpresa dal personale di vigilanza alla Fiera subito dopo essersi impossessata di un portafoglio lasciato per qualche attimo incustodito dal proprietario, sottraendo il denaro contenuto circa 50 euro. In considerazione di quanto accaduto, il questore ha emesso un Foglio di Via, con il divieto di far ritorno nel Comune di Vicenza per i prossimi 3 anni.

Complessivamente, sono state identificate 559 persone, di cui 206 stranieri e 104 con precedenti Penali e/o di Polizia; sono inoltre stati controllati 253 veicoli, 14 esercizi pubblici e 3 sale scommesse.

Al termine delle attività operative il questore Sartori ha emesso 8 Fogli di Via obbligatori (dal Comune di Vicenza), 8 Avvisi Orali e 7 Ordini di allontanamento dal territorio nazionale.

Il questore Sartori: “Grazie ai servizi di prevenzione è stato possibile individuare e reprimere varie situazioni di illegalità, a prova della importanza che tali attività di Polizia rivestono nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.”