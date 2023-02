Controlli in città, espulsi due pregiudicati

Due stranieri, pregiudicati, sono stati espulsi a seguito di un controllo effettuato dagli agenti della questura berica. Nello specifico, un marocchino responsabile di furti e rapine è stato scortato al Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino. L’uomo, noto alle Forze dell’ordine vicentine da almeno dieci anni per essere stato più volte denunciato e arrestato dalla Polizia, verrà prima imbarcato su un volo per il Paese d’origine.

Sin dall’inizio della sua permanenza a Vicenza aveva iniziato a delinquere rubando biciclette e capi di abbigliamento all’interno di svariati negozi cittadini. Arrestato per ricettazione e per possesso di armi ed oggetti atti ad offendere, era stato da poco liberato. Nel 2020 si era spostato a Gorizia dove era stato nuovamente arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Tornato nuovamente a Vicenza, aveva ricominciato a delinquere prendendo di mira le automobili parcheggiate all’esterno dell’Ospedale “San Bortolo”, mettendo a segno molti furti all’interno delle stesse; quindi, veniva indagato per rapina impropria a danno di altri suoi connazionali.

Stessa sorte per un 40enne bengalese identificato e scortato dagli uomini della questura al Centro di Permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia). L'uomo aveva appena terminato di scontare l’ultima condanna per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, ma numerosi sono i reati da egli commessi che, recentemente, avevano determinato il questore ad emettere nei suoi confronti una Misura di Prevenzione Personale prevista dal Codice delle Leggi Antimafia: spaccio di eroina, rapine, furti presso i supermercati cittadini “Aldi”, “Famila” e “Prix”, nonché furti in abitazione a Vicenza e Montecchio Maggiore. Il 40enne verrà quanto prima imbarcato su un volo per il Paese d’origine