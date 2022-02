Controlli in città, 3 Fogli di Via e 10 ordini di allontanamento dall'Italia

Nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, martedì 8 febbraio, sono stati effettuati specifici servizi interforze, disposti con ordinanza dal questore Paolo Sartori, da parte Unità operative della Questura di Vicenza, dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Vicenza, con il supporto specializzato del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Numerosi i controlli effettuati da oltre 30 uomini, finalizzati, come nelle fasi precedenti, alla prevenzione ed al contrasto di reati contro il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti e la criminalità predatoria in generale.

Complessivamente – anche nel corso dei Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono in Città – sono stati controllati 5 esercizi pubblici – (anche su richiesta dei cittadini, talvolta disturbati da musica e presenze di sino a tarda ora), 10 autoveicoli e 97 persone, di cui 39 stranieri e 35 con precedenti penali e/o di Polizia; durante i predetti controlli venivano elevate 4 sanzioni per violazione del Codice della Strada.

Al termine delle attività operative, il questore Sartori ha emesso 3 Fogli di Via Obbligatori, a carico di persone gravate da precedenti penali e di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza. E ancora 13 avvisi orali, 10 Ordini di allontanamento dall'Italia nei confronti di un cittadino tunisino, due cittadini senegalesi, un cittadino liberiano, due cittadini marocchini, un ghanese e tre del Bangladesh privi dei requisiti per soggiornare in Italia. Infine 1 sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 75 DPR 309/1990 a carico di una cittadina italiana trovata in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale.

“Le ormai quotidiane attività di controllo straordinario del territorio che si stanno svolgendo in maniera congiunta con le altre Forze di Polizia sono volte al raggiungimento di un obiettivo fondamentale per tutti noi, ovvero il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e la riduzione della delittuosità in tutta la Provincia – ha evidenziato il questore Paolo Sartori al termine dell’operazione – Questo è l’obiettivo che ci si è prefissi, ed anche per questo motivo queste operazioni continueranno in maniera sistematica anche per il futuro”.