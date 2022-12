Controlli straordinari delle forze dell'ordine, otto provvedimenti

Si è conclusa nella giornata di ieri, martedì 6 dicembre, un’ulteriore fase delle operazioni di controllo straordinario del territorio disposte dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori, così come concordato in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le attività effettuate nei giorni scorsi si sono concentrate per lo più nelle cosiddette “aree a rischio” di Vicenza, a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza, nella zona del Quadrilatero e presso i giardini di campo Marzio, di soggetti molesti, che assumerebbero spesso comportamenti pericolosi.

Pertanto, pattugliamenti e controlli specifici sono stati effettuati, oltre che nel quadrilatero e in campo Marzio, in piazza Matteotti, San Poi X, ponte degli Angeli, viale SS. Felice e Fortunato, piazzale Bologna e all’interno dei Giardini Salvi. Particolare attenzione è stata dedicata al centro storico di Vicenza.

L’intensificazione dei servizi – specie nelle ore pomeridiane e serali – ha consentito di contrastare efficacemente la presenza ingiustificata e, talvolta, illecita di soggetti che, con i loro comportamenti prevaricatori, infastidiscono i residenti ed i passanti, ed arrecano danno ai commercianti della zona. Costoro, intenti a bivaccare sulle panchine, a consumare alcolici ed a disturbare persone ed attività commerciali, sono stati identificati ed allontanati dal capoluogo con misure di prevenzione personali e altri provvedimenti analoghi disposti dal questore.

Nel corso delle varie fasi dell’operazione di polizia, effettuate con l’impiego di uomini e donne appartenenti alla questura di Vicenza, all’Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia locale e al reparto prevenzione del crimine della polizia di stato, sono stati controllati 28 autoveicoli e 116 persone, di cui 43 straniere e 16 con precedenti, e 3 esercizi pubblici. Al termine delle attività operative, il questore Sartori ha adottato i seguenti provvedimenti: