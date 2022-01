Controlli di polizia, nuovo blitz in città: sotto la lente night club e locali pubblici

Nelle serate di venerdì e di sabato sono state nel mirino dei controlli di polizia le principali zone di aggregazione che si trovano in contrà Pescherie Vecchie, piazza delle Poste, piazza Biade, piazza dei Signori, Piazza delle Erbe, Piazza Castello e zone limitrofe; fuori dal Centro le attività si sono focalizzate sui locali di Viale Trento e Via Vecchia Ferriera.

L'attivià ha visto impegnate tutte le forze dell’ordine, in esecuzione dell’ordinanza emanata dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori che ha indicato agli operatori le principali attività da svolgere, considerando anche le segnalazioni e gli esposti dei cittadini. Hanno partecipato circa 30 Unità appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al monitoraggio dei comportamenti non conformi alla normativa anti Covid-19 ed al potenziale pericolo derivante da assembramenti vietati, così come al controllo green pass nei luoghi ove è prescritto. Sono stati controllati anche diversi locali pubblici, tra i quali alcuni night club oggetto di diverse segnalazioni ed esposti giunti in Questura, all’interno dei quali sono state identificate 29 persone, tra cui alcuni pregiudicati. Non sono state rilevate, tuttavia, violazioni alle norme di contenimento pandemico o particolari irregolarità.

Le persone identificate sono state 612, di cui 180 cittadini stranieri e 106 con precedenti penali e/o di Polizia, 48 autoveicoli e 36 Esercizi pubblici.

A seguito di verifiche il questore Sartori ha emesso 7 revoche di permesso di soggiorno nei confronti di cittadini extracomunitari, 3 Fogli di Via, 11 Avvisi orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di cittadini italiani e stranieri con precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura contro il patrimonio, contro la persona ovvero per spaccio di sostanze stupefacenti, i quali, anche a causa dei precedenti a loro carico, denotano una spiccata pericolosità sociale.

“Questo tipo di verifiche verranno ripetute sistematicamente – ha ribadito il questore Paolo Sartori al termine delle attività – al fine di monitorare in maniera costante il rispetto delle leggi e di dare concrete risposte alle esigenze della comunità”.