Controlli in città, bar "covo" di pusher e clienti: licenza sospesa

Nel pomeriggio di giovedì 38 unità appartenenti a tutte le diverse Forze di Polizia hanno passato al setaccio alcune aree della città nelle zone di Campo Marzio, Viale Gorizia, Viale Milano, Viale Torino ed aree limitrofe, nonché Riviera Berica ed il quartiere di San Pio X.

A dare manforte agli operatori, Aria e Ray, due Agenti a 4 zampe rispettivamente dell’Unità cinofila della Polizia Locale di Vicenza e della Guardia di Finanza.

Durante i controlli effettuati all’interno del “Favour Restaurant”, un esercizio pubblico che si trova in corso SS. Felice e Fortunato dove si vendono cibi, bevande e prodotti alimentari, ed il cui è titolare è un cittadino nigeriano, gli agenti delle forze dell’ordine hanno identificato 11 persone, di cui 6 abituali frequentatori con precedenti penali e/o di Polizia per reati in materia di stupefacenti.

In considerazione di quanto emerso nel corso del controllo di giovedì e di altri analoghi effettuati nel recente passato, il Questore, ritenendo, che l’Esercizio pubblico in questione rappresenti un ritrovo abituale di persone pregiudicate e/o comunque pericolose, gravate da precedenti di varia natura e, nella stragrande maggioranza dei casi, per specifici reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti (il che fa ritenere che lo stesso – già chiuso in passato per analoghe motivazioni – sia utilizzato dagli spacciatori come luogo di incontro con i “clienti” al fine di cedere loro la droga, e ciò a prescindere da eventuali responsabilità, ancorché di natura meramente omissiva, in capo al gestore), ne ha disposto la sospensione della Licenza, per un periodo di 15 giorni, con contestuale, immediata chiusura.

Durante i controlli sono stati identificate 313 persone, di cui 135 stranieri e 68 con precedenti penali e/o di Polizia, 66 autoveicoli e 15 Esercizi pubblici.

A seguito delle verifiche svolte il questore ha disposto 6 revoche di Permessi di Soggiorno, di cui cinque per mancanza della attualità dei requisiti ed una per condanne (evasione e lesioni personali aggravate) nei confronti di un cittadino marocchino, un cittadino del Burkina Faso, due cittadini albanesi e due cittadini cubani; 2 Fogli di Via a carico di altrettante persone gravate da precedenti penali e di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza e 7 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio.

“La chiusura di un esercizio pubblico e gli altri provvedimenti adottati al termine delle operazioni di Polizia interforze effettuate nella scorsa serata hanno ulteriormente contribuito a far cessare situazioni di degrado urbano e di fenomenologie delinquenziali che creano non poco disagio ai cittadini – ha evidenziato il questore Paolo Sartori –.Accolgo, pertanto, con particolare soddisfazione le parole di apprezzamento e vicinanza che molti cittadini, durante i controlli di ieri, hanno rivolto ai nostri uomini”