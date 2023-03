Controlli in città, ispezionati centri commerciali ed edifici abbandonati

La città di Vicenza, dal pomeriggio di venerdì scorso è stata teatro di numerosi controlli effettuati da oltre 30 uomini delle Forze dell’ordine e finalizzati, alla prevenzione ed al contrasto di reati contro il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti e la criminalità predatoria in generale. In particolare sono state monitorate le zone di Campo Marzio e vie limitrofe, viale San felice e Fortunato, i quartieri Laghetto, Ferrovieri e Santa Lucia / Ponte degli Angeli, nonché le vie del centro storico.

Nel pomeriggio di sabato, sono stati ispezionati il centro commerciale “Emisfero” ed il centro Commerciale “Palladio”, teatro, nel recente passato di assembramenti e risse ad opera di giovanissimi che si erano dati appuntamento per affrontarsi in maniera violenza.

Particolare attenzione è stata riservata anche al parcheggio dell’ospedale “San Bortolo” dove è stato individuato K. E., pluripregiudicato cittadino nigeriano di 35 anni, intento a chiedere insistentemente l’elemosina agli utenti del nosocomio. Oltre alla sanzione amministrativa per mendicità molesta nei suoi confronti il Questore ha disposto un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza e la Revoca del Permesso di Soggiorno, con l’intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Un controllo minuzioso è stato effettuato all’interno di alcuni edifici abbandonati che si trovano nel capoluogo cittadino – in particolare nelle zone “Ferrovieri” (ex Lanerossi) e di via Battaglione Val Leogra – più volte segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di soggetti senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale, nonché utilizzati quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite..

Infine, nella mattinata di lunedì sono stati effettuati specifici servizi di monitoraggio e di prevenzione nelle aree a ridosso di alcuni istituti scolastici del Comune di Vicenza, in occasione dell’afflusso e del deflusso degli studenti. Nel corso di queste specifiche attività di Polizia non sono state evidenziate particolari situazioni di criticità.

Complessivamente sono stati controllati 7 esercizi Pubblici, 35 autoveicoli e 117 persone, di cui 39 stranieri e 31 con precedenti penali e/o di polizia al termine dei quali il questore ha emesso 6 Fogli di Via Obbligatori (dal Comune di Vicenza) a carico di persone gravate da precedenti penali e/o di polizia, 5 Avvisi Orali e 3 Ordini di Allontanamento dal territorio nazionale.

“Continuano in maniera sistematica le operazioni straordinarie di controllo e monitoraggio nei pressi di istituti scolastici, nei centri commerciali, nel parcheggio dell’ospedale cittadino, all’interno di edifici abbandonati, nei Parchi e nelle aree urbane ove i cittadini hanno segnalato la presenza di soggetti molesti ovvero intenti a commettere attività illecite – ha evidenziato il questore Sartori al termine dell’operazione - Tali comportamenti devianti rappresentano una preoccupazione prioritaria per le autorità di pubblica sicurezza; di conseguenza, queste iniziative di prevenzione sono di fondamentale importanza per far fronte a manifestazioni delinquenziali che incidono in maniera evidente sulla sicurezza dei cittadini, con il risultato di rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, indispensabile per garantire una tranquilla e pacifica forma di convivenza civile”.