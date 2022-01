Controlli in città, permessi di soggiorno revocati e Fogli di via: blitz della polizia

Nella serata di mercoledì, gli uomini della Questura berica hanno dato vita ad un'attività di controllo mirata nelle zone di Campo Marzio, Viale Gorizia, Viale Milano, Viale Torino ed aree limitrofe, nonché in Riviera Berica, su Strada Marosticana e nell’area di Viale Trieste.

I servizi interforze, disposti dal questore Paolo Sartori hanno portato all'identificazione di 162 persone, di cui 32 cittadini stranieri e 28 con precedenti penali e/o di polizia, 22 autoveicoli e 9 esercizi pubblici.

Controlli che hanno portato a 4 revoche di permessi di soggiorno, nei confronti di un cittadino serbo, un cittadino nigeriano, un cittadino macedone ed una cittadina indiana, in quanto attualmente non in possesso dei requisiti richiesti per soggiornare nel nostro Paese; 8 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri con precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura contro il patrimonio, contro la persona ovvero per spaccio di sostanze stupefacenti, i quali, anche a causa dei precedenti a loro carico, denotano una spiccata pericolosità sociale. Uno di questi – un cittadino romeno 56enne con precedenti penali e di polizia per rapina, truffa e lesioni personali – è stato sorpreso all’interno di un bar di corso Santi Felice e Fortunato all’atto di creare problemi di ordine pubblico. E ancora, sono stati emessi 4 Fogli di via obbligatori nei confronti di un cittadino straniero e di tre cittadini italiani.

Sotto la lente degli agenti, quindi, anche alcune zone in cui insistono Locali pubblici, in particolare pub e bar, tradizionali luoghi di aggregazione, specialmente giovanile, potenzialmente connotati da aggregazioni non consentite dalla legge.

L’intensificazione dei controlli sul territorio ha ovviamente comportato una capillare presenza degli equipaggi in città, in un’ottica di massimizzazione della pervasività del controllo del territorio cittadino, nonché di intensificazione delle attività di prevenzione generale e di contrasto alle varie tipologie di manifestazioni delinquenziali.

“La sicurezza è un bene irrinunciabile per una Comunità, e tutte le persone che ne fanno parte si aspettano che le Autorità preposte e le Forze dell’Ordine vigilino costantemente ed utilizzino in maniera efficace tutti gli strumenti che la legge consente– ha evidenziato il Questore Paolo Sartori al termine dell’operazione – Questa serie di attività di controllo straordinario del territorio che stiamo intraprendendo, in una logica di intervento sinergico di tutte le Forze dell’Ordine, divengono efficaci e produttive di risultati concreti unicamente se ripetute in maniera sistematica. Ed è proprio per questo motivo, come ho avuto modo di ribadire anche in altre occasioni, che esse non solo continueranno ad essere effettuate, ma si estenderanno a tutto il territorio provinciale. E’ questa la strada che si vuole percorrere per evitare che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti pregiudicati che non hanno titolo per permanervi, e per dare un chiaro segnale alla comunità”