Controlli antidegrado e sicurezza nei locali, blitz della polizia

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti della questura berica sono intervenuti in via del Commercio per la segnalazione di un incidente stradale poi degenerato in lite tra diverse persone presenti, tutti avventori dei locali della zona, in gran parte tutti alterati dall'abuso di sostanze alcoliche.

Nonostante il fuggi fuggi alla vista dei poliziotti, una decina sono stati individuati, tre di loro, due dei quali contusi superficialmente ed uno in stato di incoscienza per l’abuso di sostanze alcooliche, sono stati accompagni al Pronto soccorso. In corso di accertamento la dinamica di quanto accaduto.

Sempre nel fine settimana sono stati anche intensificati i controlli sul gioco d’azzardo, con verifiche effettuate in tre Sale Slot / VLT del Capoluogo, nell’ambito di specifiche attività di prevenzione delle ludopatie, per la verifica del rispetto delle normative nazionali e regionali.

Sono stati infine ispezionati alcuni edifici abbandonati in Via Btg. Val Leogra e nel quartiere “Ferrovieri”, segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di individui senza fissa dimora, talvolta irregolari, nonché utilizzati quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite. Gli agenti hanno poi monitorato i portici della Basilica Palladiana e quelli di Palazzo Chiericati. Qui sono stati individuati due soggetti soliti bivaccarenella zona e pertanto il questore Sartori ha emesso nei loro confronti altrettanti Fogli di Via obbligatori con divieto di far ritorno a Vicenza per i prossimi 3 anni.

Nelle varie operazioni di polizia disposte nel fine settimana sono stati controllati in totale 8 esercizi pubblici, 58 autoveicoli e 172 persone, di cui 81 stranieri e 52 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle attività il questore ha disposto 6 Fogli di Via, 2 Decreti di allontanamento dal territorio nazionale e 2 Avvisi Orali in quanto ritenuti soggetti pericolosi.