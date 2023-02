Operazione sicurezza, Polizia fuori dalle scuole: ispezionati edifici abbandonati e centri commerciali

Tra mercoledì e giovedì, su ordine del questore di Vicenza Paolo Sartori, sono stati effettuati specifici servizi di monitoraggio e di prevenzione nelle aree a ridosso di alcuni istituti scolastici del Comune di Vicenza. Controlli che non hanno rilevato particolari situazioni di criticità.

A questi si sono aggiunte attività di controllo straordinario del territorio per lo più nelle aree del capoluogo segnalate dai cittadini come maggiormente “a rischio”. Nel corso delle varie operazioni di Polizia sono stati controllati 6 esercizi pubblici, 57 autoveicoli e 109 persone, di cui 43 stranieri e 26 con precedenti penali e/o di polizia. Attività che hanno portato il questore ad emettere 4 Fogli di Via nei confronti di altrettanti soggetti socialmente pericolosi, 2 Decreti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultato irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e/o di Polizia e 5 Avvisi orali nei confronti di cittadini italiani e stranieri con precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro il patrimonio, contro la persona ovvero per spaccio di sostanze stupefacenti.

“Oltre agli oramai consueti servizi di prevenzione davanti agli Istituti scolastici finalizzati ad evitare che questi luoghi vengano utilizzati da criminali per compiere reati di vario genere ai danni dei giovani studenti - ha spiegato il questore Sartori - è stato effettuato uno specifico monitoraggio di alcuni centri commerciali dove, negli ultimi tempi, sono stati segnalati episodi di illegalità che hanno avuto quali protagonisti giovani anche di minore età. Tali attività di Polizia rappresentano uno strumento efficace per contrastare fenomeni di criminalità diffusa, il consumo e lo spaccio di stupefacenti, e garantire in tal modo un elevato livello di sicurezza urbana.”