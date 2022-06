Festa della Repubblica, controlli straordinari in città

In occasione della festività della Festa della Repubblica, ed in vista dell’incremento dell’afflusso turistico previsto in città, a partire da mercoledì scorso è iniziata una ulteriore fase delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità diffusa disposte con ordinanza dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori nell’ottica di prevenire eventuali iniziative destabilizzanti per l’ordine pubblico e la sicurezza della cittadinanza.

Le attività sul territorio del capoluogo – le quali, oltre che nel Centro storico, si sono concentrate prevalentemente nelle zone di Campo Marzo, del Quadrilatero, Ponte degli Angeli, San Pio X° e Giardini Salvi, nonché altre aree della periferia urbana, quali Monte Berico, San Bortolo e Monachelle – hanno visto l’impiego giornaliero di circa 50 donne ed uomini appartenenti alla Questura, all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed alla Polizia locale di Vicenza e del Reparto prevenzione del Crimine della Polizia di Stato.

147 le persone controllate, 27 i veicoli identificati, 13 esercizi pubblici controllati, 6 posti di controllo stradali e 2 autobus di linea sottoposti a controllo. A seguito di tutte queste verifiche il questore ha disposto 13 Fogli di Via obbligatori a carico di altrettanti soggetti gravati da precedenti di vario genere ai quali è stato fatto divieto di tornare nel Comune di Vicenza per un periodo di 3 anni; 7 Avvisi orali e 8 Decreti di allontanamento dal territorio nazionale.

“Nei periodi festivi, come è tradizione, assistiamo a consistenti afflussi di turisti che vengono in Città e nella nostra Provincia per assistere ad iniziative culturali e visitare mostre e Palazzi storici. Con il moltiplicarsi delle iniziative commerciali e turistiche, i fenomeni di microcriminalità tendono anch’essi a diffondersi in maniera fisiologica – ha precisato il questore Sartori - Ed è proprio in questo contesto che le attività di prevenzione poste in atto dalle Forze di Polizia, oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte di cittadini e visitatori, ci consente di contrastare e di tenere sotto controllo le diverse espressioni di illegalità, evitando che possano radicarsi sul nostro territorio fenomeni delinquenziali e soggetti dediti ad attività criminali che non hanno titolo per permanervi, spesso commettendo reati che infondono particolare allarme sociale e compromettono la civile convivenza. La presenza intensificata sul territorio da parte delle forze dell’ordine, finalizzata ad una attenta attività di prevenzione nei confronti di questi aspetti delinquenziali, è di fondamentale importanza per evitare che i cittadini ne diventino vittime”.