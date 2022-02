Controlli in città: un centinaio di persone identificate, 10 permessi di soggiorno revocati

19 avvisi orali, 5 Fogli di Via Obbligatori, 3 Ordini di Allontanamento dall'Italia e 10 revoche di permessi di soggiorno. É questo il bilancio dell'attiva di controllo che ha avuto luogo martedì con ordinanza del questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori. Una operazione straordinaria di Polizia interforze che ha riguardato il territorio del capoluogo, che si è protratta sino a notte inoltrata.

In particolare sono state controllate le zone di San Pio X, Campo Marzio, il quadrilatero, via della Pace, Strada Padana, Cà Balbi e le aree del Centro urbano.

Un giovane vicentino di 19 anni, trovato in possesso di droga in quantità tale da essere considerata per uso personale, è stato segnalato alla Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.

Complessivamente, nel corso della operazione di Polizia sono state identificate 141 persone, di cui 52 stranieri e 37 con precedenti Penali e/o di Polizia; sono inoltre stati controllati 47 veicoli ed 11 esercizi pubblici.

“Alcuni episodi delinquenziali di tipo predatorio che si sono verificati nelle scorse settimane ci hanno fatto focalizzare queste ulteriori fasi delle attività operative in specifiche aree del territorio comunale del Capoluogo – ha evidenziato il questore Paolo Sartori al termine dell’operazione –. Le operazioni di Polizia effettuate nel pomeriggio, nella serata e nella nottata di martedì si inquadrano in questo contesto. Una costante e capillare attività di intervento in fase preventiva, oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, ci consente di far fronte e di tenere sotto controllo le diverse espressioni di illegalità che si manifestano sul territorio”.